إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ النوبة «ج» التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم بالمحافظة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمطاعم بلوائح البلدية وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك أمانة» والتي تهدف إلى جهوزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ان الحملة التي نفذها مفتشو النوبة «ج» على المطاعم والمحلات بمنطقة الشويخ أسفرت عن مصادرة وإتلاف 80 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري اشتملت على 60 كغم من الزيتون و20 كغم من الجبن الى جانب تحرير 5 مخالفات أغذية بالإضافة الى رفع طلب غلق محل إداريا ورفع عدد 16 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين.