إعداد: بداح العنزي

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل النوبة ب التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقتي الشويخ الصناعية والري للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية، وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار«#صحتك_أمانة»، مشيرة إلى ان الحملات قد أسفرت عن مصادرة 3 أطنان و500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات في العاصمة م.عبدالله جابر ان مفتشي النوبة (ب) نفذوا عدة حملات صباح أمس على البرادات التابعة للمخازن بمنطقتي الشويخ الصناعية ومنطقة الري والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان و500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري اشتملت على 300 كغم من الزيتون و2500 كغم من البيض و700 كغم من الأجبان إلى جانب تحرير 33 مخالفة تمثلت في 20 مخالفة أغذية و13 مخالفة اعلانات.

وناشد الجميع شراء المواد الغذائية من الاماكن المخصصة لها لكونها تخضع للفحص الدوري من قبل مفتشي الاجهزة الرقابية، داعيا إياهم في حال الاشتباه بأي مادة غذائية التوجه فورا لأقرب مركز بلدية أو الاتصال على الخط المباشر 1844448 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى‪.