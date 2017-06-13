المنفوحي: إقرار اللائحة يدعم المشاريع الصغيرة

توسعة المقبرة الجعفرية بمساحة 45000م2

تخصيص المواقع الحكومية المحيطة بميناء الشويخ إعداد: بداح العنزي

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أقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة مهلهل الخالد لائحة السيارات المتنقلة، والعربات المقطورة والتي تضم 14 مادة ويسمح من خلالها بمزاولة 11 نشاطا موزعة على 11 موقعا تم تحديدها.

وأكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان هذه اللائحة تهدف الى دعم المشاريع الصغيرة.

ووافق المجلس على توسعة المقبرة الجعفرية لتصبح المساحة 45000م2، كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص المواقع الحكومية بالمناطق المحيطة بميناء الشويخ.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 12.30 ظهرا.

٭ الأمين العام: طلب محمد المعجل الاستقالة من لجنة الجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب احدى الشركات تطوير مشروع مجمع السالمية الشمالي وتنظيم عقارهم بمساحة 11053م2 في القطعة 22.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الصليبية مشروع بمنطقة تجميع مقاولي مشاريع الدولة.

يوافق المجلس على الرأي الفني المتضمن التالي.

الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة بتجديد وتحويل ترخيص سكن عمال مؤقت بمساحة 5000م2 بمنطقة الصليبية (مشروع منطقة تجميع مقاولي مشاريع الدولة) لتنفيذ العقد رقم (هـ.طـ/213) الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر مع تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل ج4/301/11/2009) المتخذ بتاريخ 22/6/2009 ليصبح التصريح بتجديد ترخيص سكن عمال مؤقت للشركة بمنطقة الصليبية (مشروع منطقة تجميع مقاولي الدولة) لتنفيذ العقد رقم (هـ.ط/213) إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر، ووفقا للشروط التالية:

٭ التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (48/1986) لسنة 1986 في شأن الاقتراحات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال.

٭ تطبيق شروط الهيئة العماة للبيئة.

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.

٭ التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.

٭ أن يستغل الموقع كسكن عمال لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.

٭ إبرام عقد الايجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.

٭ اتخاذ الاجراءات المطلوبة قانونا لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.

٭ التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.

٭ الالتزام بشروط الادارة العامة للاطفاء.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص وتثبيت وتسليم مسارات كيبلات أرضية لتغذية محطة تحويل رئيسية بمنطقة الصليبية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لإنشاء خط مياه عذبة لتغذية منشآت ومبنى مجمع النفط الثقيل جنوب الرتقة شمال الكويت.

٭ يوافق المجلس على الطلب بتخصيص المسار من خط المياه القائم بمحاذاة العبدلي لتغذية المجمع.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الصبية لتنفيذ وانشاء جسر جابر الأحمد.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: العقد بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه امطار وخدمات أخرى من الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم (المرحلة الثانية).

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن اعتماد الدورة الاستشارية الهندسية لاصدار شهادة الاوصاف.

يوافق المجلس على اعادة الاقتراح للجنة العاصمة.

٭ الامين العام: طلب توسعة المقبرة الجعفرية لمسافة 45000م2.

٭ يوافق المجلس على طلب ادارة شؤون الجنائز توسعة المقبرة الجعفرية بضم المنطقة المحايدة بين مقبرتي الجعفرية والبالغ مساحتها 45000م2 والالتزام باشتراطات وزارات الخدمات.

٭ الامين العام: طلب وزارة الخارجية ترميم واعادة تأهيل واستغلال مبنى شؤون القنصلية بالقطعة (2) بمنطقة المرقاب.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن استحداث مخرج من منطقة بيان السكنية من شارع فرعي لطريق الفحيحيل.

يوافق المجلس على رفض الاقتراح.

٭ الامين العام: اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن تخصيص ارض لنادي الاعاقة الذهنية ونادي وربة الرياضي للمعاقين.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الامين العام: اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن استحداث مدخل ومخرج لشارع (12) مع طريق الجهراء بالقطعة (6) بمنطقة الشويخ السكنية.

يوافق المجلس على احالته للجنة العاصمة.

٭ الامين العام: طلب شركة بالسماح بالبناء على عقارهم على الشريط الساحلي بمنطقة المهبولة قطعة 9 بعد تنظيمه واقتطاع النسبة التي تؤول للدولة دون ثمن.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام : طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة حيازة زراعية بمنطقة الصليبية الزراعية.

يوافق المجلس على احالة الطلب الى اللجنة الفنية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد للشيخة شريفة الصباح وسكن امام ومؤذن ومواقف سيارات على طريق العبدلي.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 150م2 لاقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية العمرية قطعة 3.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد 132 ك/ف بعرض 7م لتغذية محطات بمنطقة الصليبية الصناعية الاولى.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد 132 ك/ف بعرض 5م لتغذية محطات بمنطقة امغرة الصناعية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استحداث مركز ضاحية لخدمة اهالي قطع 4 و5 و6 و7 بمنطقة صباح الناصر.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة استحداث مدخل ومخرج من طريق الدائري السابع الى محطة ضخ الشدادية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: كتاب وزارة الداخلية بشأن طبيعة الحركة المرورية بشأن طلب الجامعة استغلال الموقع 206 كمركز ثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تحويل 6 قسائم بمنطقة خيطان الجنوبي قطعة 4 الى حديقة عامة.

يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو د.منصور الخرينج بشأن انشاء دوار اسفل طريق الغزالي تقاطع شارع الاردن.

يوافق المجلس على توسعة المخارج اسفل طريق الغزالي تقاطع شارع الاردن.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل مركز الخدمات الفنية الى مركز لوازم العائلة بالقطعة 4 بمنطقة مشرف مركز الضاحية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة.

٭ أسامة العتيبي: استغرب بحث الموضوع رغم انه من اختصاص هيئة الغذاء.

٭ مهلهل الخالد: الجهاز التنفيذي في البلدي لديه ملاحظة بأن اللائحة التنفيذية لقانون البلدية لم تصدر رغم انه تم اصدار لائحة اخرى للسكن بالمصانع رغم الموافقة عليها.

٭ علي الموسى: هناك موافقة من هيئة الغذاء لبحث اللائحة.

٭ فيصل الجمعة: اللائحة اختصاص البلدي وليس هيئة الغذاء وجميع الأنشطة الموجودة هي غذائية خاصة ان هيئة الغذاء اختصاصاها اصدار التراخيص الخاصة بالسيارات رغم احتياج المواقع لوجود تلك العربات.

٭ احمد المنفوحي: هذه تعتبر من اللوائح الداعمة للمشاريع الصغيرة حتى لو انتقلت لهيئة الغذاء سيتم الاستفادة منها بأنشطة تجارية فقط فيها فقط ويتم السماح بفتح أنشطة غير الغذاء مستقبلا واطلب تحويل الاسم الى لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة.

٭ احمد المنفوحي: السيارة الواحدة تضم نشاطا واحدا فقط.

٭ يوافق المجلس على لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة المكونة من 14 مادة.

٭ الأمين العام: إعادة تخصيص المواقع الحكومية بالمناطق المحيطة بميناء الشويخ.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

1 ـ الموافقة على تخصيص البلوك رقم (1) لشركة التموين الكويتية للاستعمالات التخزينية وخدماتها.

2 ـ تخصيص البلوك رقم (3+4) للإدارة العامة للجمارك للاستعمالات الحكومية للتخزين وخدماتها التابعة لها وهي على سبيل الحصر:

أ ـ إنشاء مستودعات جمركية ذكية.

ب ـ مشروع جمارك مول (تيسير الإجراءات الجمركية / النافذة الواحدة) وهي من ضمن خطة المشاريع التنموية للدولة لميزانية (2016/ 2017).

ت ـ إنشاء مواقف متعددة للموظفين والمراجعين.

ث ـ إنشاء مختبرات.

ج ـ إنشاء منصة تفتيش مساندة لمنصة التفتيش الأخرى بميناء الشويخ.

ح ـ إنشاء مخازن المواد خارج نطاق الاستخدام + السكراب + مخازن للمشتريات بجميع أنواعها.

خ ـ إنشاء مستودع بيت المال.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة مسار خطوط هوائية لتقوية مشروع حفظ وتغطية المعادن بمنطقة النعايم.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين عبدالله الكندري ود. حسن كمال بشأن ساعة عمل إضافية للجهاز التنفيذي للبلدية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: تعديل مسافة موقع معهد الدراسة المصرفية ليكون بمساحة (296.43 م2) بمنطقة العقيلة، قطعة 14.

يوافق المجلس على الطلب.رفعت الجلسة 3.25 عصرا.

الأنشطة المسموح بها

1 ـ مأكولات خفيفة.

2 ـ حلويات ومعجنات.

3 ـ مرطبات.

4 ـ كافتيرا.

5 ـ بيع الخضراوات والفاكهة.

6 ـ المواد الغذائية (البقالات).

7 ـ المشروبات الساخنة والباردة.

8 ـ العصائر.

9 ـ الآيس كريم.

10 ـ بيع الثلج.

11 ـ مطعم.

مواقع البيع

يسمح للسيارات المتنقلة والعربات (الوحدات المتنقلة) الخاصة لبيع الأنشطة المسموح بها بالمواقع التالية فقط:

1 ـ مواقف الحدائق العامة والمتنزهات.

2 ـ مواقف الواجهات البحرية والشواطئ العامة.

3 ـ المواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية والمهرجانات.

4 ـ المواقع المخصصة لإقامة المعارضة المرخصة شريطة موافقة الجهات المعنية.

5 ـ مواقع التخييم (خلال فترة التخييم فقط).

6 ـ منطقة الشاليهات شريطة موافقة أملاك الدولة.

7 ـ الأندية الرياضية شريطة موافقة النادي.

8 ـ المناطق الزراعية ومناطق التربية الحيوانية.

9 ـ نقاط المدخل والخروج من الخطوط السريعة التي خارج خط التنظيم على ان تبعد 100 متر من حرم الطريق 500 متر من الاستراحات.

10 ـ المراكز الحدودية (السالمي ـ العبدلي ـ النويصيب).

11 ـ مناطق السكراب وحراج السيارات.