بداح العنزي

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هنأ رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى المواطنين بإقرار لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة والتي ستكون نقلة نوعية في عملية البيع علي المركبات.

وقال الموسى في تصريح صحافي ان هذه اللائحة والتي تم اقرارها بالتوافق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية جاءت لدعم الشباب الراغبين في العمل الحر لإبراز مواهبهم واستغلال اوقاتهم بما يفيد، لافتا الى ان اللائحة حددت اشتراطات طالب الترخيص والانشطة المسموح بها والبالغة ١١ نشاطا والمواقع المحددة لوقوف هذه المركبات وهي الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية والشواطئ والمواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية والمهرجانات والتخييم ومنطقة الشاليهات والاندية الرياضية والمناطق الزراعية والخطوط السريعة والمراكز الحدودية ومناطق السكراب وحراج السيارات.

وأوضح ان اللائحة حددت ايضا المواصفات الفنية للوحدة المتنقلة وكذلك إجراءات الحصول على رخصة للسيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات، مشيرا الى انه تقرر تحصيل رسوم للترخيص بمقدار الف دينار سنويا للسيارة.

واعرب الموسى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ممثلا بالمدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي ونائبه لبلديتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل الجمعة على اقرار اللائحة التي ينتظرها الكثير من الشباب، متمنيا من وزير البلدية محمد الجبري اقرار هذه اللائحة التي ستكون انعكاساتها ايجابية على الجميع.