بداح العنزي

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تبحث لجنة حولي في اجتماعها اليوم برئاسة يوسف الغريب امكانية ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير أو جسر جابر، وتناقش اللجنة طلب شركة نفط الكويت تخصيص مسار انابيب مياه تابعة لها مع محطة معالجة المياه بمنطقة الصليبية ويتضمن جدول الاعمال ما يلي: طلب شركة نفط الكويت تخصيص مسار بعرض 25م لربط مسار انابيب مياه قائمة والتابعة لها مع محطة معالجة المياه بمنطقة الصليبية.

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة فرع الكهرباء والبنشر لجمعية النسيم التعاونية في منطقة العيون قطعة 3 بجانب محطة البنزين. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 300م2 لاقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطين - قطعة رقم 4. طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 3000م2 لانشاء محطة تحويل رئيسية بأبعاد 50م × 60م من موقع المدرسة التابعة لوزارة التربية بمنطقة الرميثية قطعة رقم 10. كتاب وزارة الاشغال بشأن اجتماع رقم 3/2017 لجنة محافظة حولي لمناقشة اقتراح العضو احمد الفضالة مدى امكانية ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير او جسر جابر الاحمد.

الشكوى المقدمة من اهالي منطقة بيان بشأن زحزحة المحول رقم 6 غير القائم بمنطقة بيان قطعة رقم 2 بجانب مسجد عبدالوهاب العيسى الى موقع آخر.

طلب اهالي منطقة عبدالله المبارك - قطعة رقم 8 و9 تبديل موقع الحديقة العامة الواقعة بمنطقة عبدالله المبارك قطعة رقم 8 الى مواقف سيارات.

محضر اجتماع ورشة عمل لجنة محافظة حولي رقم 2/2016 المنعقدة يوم الاربعاء 30/11/2016 بشأن الدراسة المرورية لمنطقة حولي.