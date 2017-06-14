بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعار «صحتك - أمانة» والتي تستهدف التأكد من المادة الغذائية في أماكن تداولها.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع عن قيام فريقه بحملة تفتيشية على المطاعم والمخازن التي تتداول المواد الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تداولها من الجمهور.

وأشار الربيع الى أن الفريق قام بضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة السامية يقوم بتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث أسفرت عن إتلاف 5 أطنان و663 كغم من المواد الغذائية تنوعت ما بين منتجات الألبان وبعض العصائر مختلفة الأنواع إلى جانب تحرير مخالفتين تنوعت ما بين تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المسجلة على عبواتها وفتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.