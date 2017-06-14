بداح العنزي

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أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد الصانع بالموافقة على تخصيص موقعين في حولي والسالمية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وتضمن الرأي الفني التالي: موقع بمنطقة حولي ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 10.000م2 تقريبا ضمن المنطقة المحددة بالأحمر على الكروكي المرفق.

موقع بمنطقة السالمية ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 4000م2 تقريبا، شريطة: الالتزام بردود وزارات الخدمات المذكورة بالتقرير، موافقة باقي وزارات الخدمات على اقتراح الموقعين والتنسيق معهم بهذا الشأن، وتوفير مواقف سيارات ضمن وخارج حدود الموقعين تكفي للاستعمالات المقترحة.

وأوضح الصانع ان اللجنة اشترطت أن يتم تقديم اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع الى البلدية مع ضرورة الالتزام بمباشرة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي وإلا اعتبر القرار لاغيا.

وأضاف انه تمت الموافقة على الرأي الفني بشأن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، والمتضمن إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف20/ 421/ 13/ 2002 الصادر بتاريخ 17/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة التقدم التكنولوجي.

إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف7/ 23/ 1/ 2006 الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2006 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة غرينلاند.

وذكر انه تمت الموافقة على تخصيص مسار كيبلات أرضية بعرض 5م جهد (11 ك ف) لتغذية مشروع تربية وتطوير الإبل بالجهراء جنوب الدائري السادس، حيث نص الرأي الفني، كما تمت الموافقة على الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي في منطقة كبد، حيث أوضح الرأي الفني التالي: لا مانع تنظيميا من الموافقة على تقسيم موقع مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي المخصص بمساحة 1كم2 جنوب محطة إرسال الإذاعة مقابل نادي سباق الهجن بمنطقة كبد والصادر بشأنه قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف10/ 169/ 8/ 2002 المتخذ بتاريخ 8/ 4/ 2002 بحيث يتم تقسيم الموقع الى موقعين منفصلين كالتالي:الموقع A: موقع مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها بمساحة 500000م2.الموقع B: موقع ردم صحي ومرافقه بمساحة 500000م2.ـ شريطة الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة.

كمال مقرراً لـ «الفنية»

زكّت اللجنة الفنية خلال اجتماعها د.حسن كمال مقررا للجنة خلفا للعضو السابق مانع العجمي.