العتيبي: 10 آلاف دينار وسحب ترخيص المكتب الهندسي عقوبة المخالفين



إعداد: بداح العنزي

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أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية ان الإدارات المختصة التابعة لفرع بلدية محافظة حولي قامت بالتعامل الفوري مع عملية هدم أحد العمارات في منطقة الجابرية فجر الأربعاء.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في بيان لها أن نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي فهد العتيبي تواجد في موقع الحدث ومعه إدارة السلامة وفريق الطوارئ وإدارة النظافة وإشغالات الطرق لتأمين المكان بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة الى رفع الأنقاض من الطريق، لافتة إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل بشأن عملية الهدم، إلى جانب تحرير محضر إثبات حالة في مخفر المنطقة لحجز الآليات المستخدمة في عملية الهدم إلى جانب إنهاء إجراءات استدعاء مقاول الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحويل القضية للجهات المختصة.

وفي هذا السياق، قال فهد العتيبي إن الجهات الرقابية بالبلدية ستستكمل الإجراءات القانونية وذلك عن طريق إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت أي تقصير وكذلك ستحيل شركة المقاولات المنوط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها.

وأوضح أن الإدارات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بعمليات الهدم ومنها تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المخالفين التي كفلها القانون 33 لسنة 2016، حيث تنص إحدى مواده على انه «يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفّذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا».