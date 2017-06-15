إعداد: بداح العنزي



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اسـتمـرارا للـحـملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تحت شعار «# صحتك _أمانة» نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين حملة تفتيشية استهدفت الباعة الجائلين الذين يفترشون الساحات العامة وساحات المساجد لعرض بضائعهم قي منطقة جليب الشيوخ، قطعة 2.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الحملة التفتيشية التي شنها فريق الباعة الجائلين على منطقة جليب الشيوخ شارع المختار، قطعة 2 أسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الخضراوات والفواكه التالفة.

وبالتزامن مع حملة الباعة الجائلين، قامت مراقبة إشغالات الطرق بشن حملة لرفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع بمنطقة جليب الشيوخ ومنطقة الحساوي، وذلك للتصدي لمخالفات النظافة واستغلال الساحات لعرض السيارات للبيع أو السيارات المهملة والسكراب أو استغلال أصحاب الأنشطة التجارية للارتدادات والساحات والمساحات أمام محلاتهم والتي من شأنها تشويه المنظر العام وعرقلة الطريق، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 26 سيارة مهملة من الساحات بالمنطقتين.

ودعت الادارة الجميع الى عدم التعامل مع الباعة الجائلين لعرضهم بضائعهم في الساحات، ما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية إلى جانب عدم حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.

ولفتت العلاقات العامة إلى تواصل الحملات التفتيشية من قبل فريق الباعة المتجولين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام، ودعت المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، مشيرة إلى إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.