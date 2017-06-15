إعداد: بداح العنزي

[email protected]

في إطار التعاون والتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة العدل «التسجيل العقاري» وتماشيا مع التوجه العام لإنجاز المعاملات بالنظام الآلي لسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المراجعين، أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي أنه اعتبارا من يوم الاثنين 19 يونيو سيتم إيقاف تحويل كتب التحديد بالنظام التقليدي «الورقي» والعمل على النظام الآلي.

وكشف عمادي في تصريح صحافي أن البلدية ستتعامل مع طلبات أصحاب العلاقة بناء على نسخة من وثيقة التملك وليس أصل الوثيقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب التحقق من صحة وسلامة البيانات، وكذلك الالتزامات الواقعة على الوثيقة، على أن يستثنى المعاملات التي يتم تنفيذها بناء على أحكام قضائية ومعاملات شقق التمليك ومعاملات القطع التنظيمية ومشاريع التقسيم.