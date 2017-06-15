إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على استحداث دوار عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين 4 و 9.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بطلب: عمل دوار ثلاثي عند زاوية قطعة 4 بين الطريق الرئيسي والطريق الموازي للدائري السادس المقابل للقطعة 4 عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين 4 و9 بمحافظة الجهراء.

استحداث مخرج تنظيمي لقطعة 4 بدل الفتحة الترابية المستغلة حاليا مخطط 2.

اغلاق فتحة الالتفاف العكسي المقابلة للقطعة رقم 4 والمقابلة للفتحة الترابية مخطط 2.

استحداث فتحة التفاف عكسي قبل الدوار الرئيسي في الشارع العام بين قطعة (4-9) كما هو موضح على المخطط رقم 4 مع ضرورة عمل حارة تخزينية ورصيف وحاجز لمنع الدخول لها رأسيا من قبل المركبات الخارجة من القطعة رقم 9.

كذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) واقتراح عضو المجلس البلدي د.مشاري المطوطح استحداث دوار عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين (4-9) بمحافظة الجهراء.

عدم الموافقة على استحداث مخرج بالقطعة رقم 4 لقربه من الدوار المستحدث مما يشكل خطورة على مرتادي الطريق.

اغلاق فتحة الاستدارة بالموقع رقم 3 عند استحداث الدوار، وترحيل المدخل والمخرج المؤدي الى مبنى خدمات طوارئ الكهرباء والمبين باللون الأحمر وكما هو مبين بالتصميم المرفق.