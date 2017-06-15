إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن مواصلة قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ الحملات الميدانية على المخازن والمطاعم بصناعية الجهراء للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن والمطاعم بلوائح البلدية، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار«#صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان وأسفرت الحملة عن إتلاف 69 كغم وتحرير 14 مخالفة أغذية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أن حملات «#صحتك_أمانة» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بتوصيات من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتشديد الرقابة على المطاعم والمخازن للتأكد من صلاحية الأغذية والحرص على سلامة المواد الغذائية.



وأسفرت الحملة عن إتلاف 69 كغم من المواد الغذائية وتحرير 14 مخالفة اشتملت على تحرير 3 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 3 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفتين بيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ومخالفتين إضافة مساحة غير مرخصة ومخالفتين العمل بشهادة صحية منتهية ومخالفة بيع مواد غذائية منتهية ومخالفة تداول مواد غذائية تالفة.

وحذر الغيص أصحاب المطاعم والمخازن بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية وجودتها وكيفية تخزينها والبلدية لم تتهاون في صحة وسلامة المواطن والمقيم.

من، جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.