أقرت البلدية تخصيص ارض للجامعة الكندية بمنطقة أبو حليفة، وقال مديرعام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تخصيص موقع بمساحة (100000م2) تقريبا لاقامة مشروع الجامعة الكندية بالكويت، بالاضافة الى مواقف سيارات بمساحة (20000م2) تقريبا وفقا للاشتراطات التالية:
1- الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معهم قبل البدء بالتفيذ.
2- يتم توفير مواقف السيارات المطلوبة للجامعة داخل حدودها وفق مواصفات مراقبة الطرق بادارة التنظيم.
3- عمل دراسة مرورية بالمنطقة للمداخل والمخارج الخاصة بالجامعة واعتمادها من الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قبل تسليم الموقع.
4- عمل دراسة بيئية لتقييم المردود البيئي والاجتماعي.