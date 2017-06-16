أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبات (ب، ج) التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بحملة على المحلات والمطاعم والتعديات على أملاك الدولة وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #صحتك_أمانة والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات وأسواق الجملة للمواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الحملات مستمرة خلال وبعد شهر رمضان لتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشددا على فريقه بعدم التهاون بتطبيق القانون اتجاه المخالفين.

وفي هذا السياق بين الربيع ان الحملة أسفرت عن إغلاق 3 محلات مقهى، مطعم، سوق مركزي، إلى جانب تحرير 7 مخالفات واشتملت على حفظ الأغذية في ظروف غير صحية، تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون الإيضاح على البطاقة الغذائية، إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص، وإتلاف 236 كجم من المواد الغذائية.

ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى عدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الشكوى.