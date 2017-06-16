أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التي تنفذها إداراتا السلامة والنظافة العامة وإشغالات الطرق التابعتين لفرع بلدية محافظة العاصمة لرفع ونقل كل المخلفات والأنقاض وإزالة كل التعديات على أملاك الدولة بشاطئ الصليبخات بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة (الاحمدية، بودي للإنشاءات، المجموعة المشتركة، العربية الدولية للمشروعات الصناعية، الصناعية لحماية البيئة، المقاولون العرب) ونقل تلك المخلفات إلى مصنع تدوير النفايات الإنشائية والتي قدرت بمساحة 160000م2.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بالوكالة م.طارق العدواني انه تم تقسيم الموقع إلى 4 مواقع كل موقع يتم التعامل معه من قبل شركتي مقاولات مع شركة التدوير، حيث يتم فرز النفايات الإنشائية الموجودة بالموقع وهي عبارة عن أنقاض (رمال، أسفلت، بلوكات، نفايات إنشائية) وتقسيمها إلى جزئين الجزء الأول إذا كانت صالحة للتدوير سيتم إرسالها لمصنع تدوير النفايات، وإن كانت غير صالحة للتدوير سيتم إرسالها لمردم النفايات الإنشائية التابع للبلدية، حيث قدرت كمية الأنقاض والمخلفات الموزعة على مساحة (160000م2).

وأشار م.العدواني الى انه تم الانتهاء من الموقع رقم 2 المخصص لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، حيث قامت الشركة بإزالة كل الأنقاض على مساحة 39738م2، مشيرا إلى ان الدرب الواحد من المخلفات يقدر بحدود مساحة 18م2.

وأكد م.العدواني انه تم إنجاز الجزء الأكبر من الموقع رقم 4 المخصص لشركة الأحمدية والتي تقدر بمساحة 39630م2، مؤكدا انه تم ترحيل مساحة 25000م2 من الأنقاض، حيث قدر الدرب الواحد بمساحة 36م2.

وتابع م.العدواني بانه تم البدء بالعمل في الموقع 3 المخصص لشركة المقاولين العرب والتي قدرت بمساحة 39912م2، لافتا إلى انه تم البدء بالعمل في الموقع 1 والمخصص لشركة بودي للتجارة العامة والمقاولات بمساحة 39924م2.

واختتم تصريحه م.العدواني بأن الأجهزة الرقابية ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطرا كبيرا من حيث وضع مخلفات وأنقاض على قارعة الطرق والتي من الممكن ان تتسبب في عمل حوادث أو تعطيل حركة المرور بالإضافة إلى وضع مخلفات وأنقاض بجوار شاطئ الصليبخات، داعيا إياهم الى وضع الأنقاض في الأماكن المخصصة لهم من قبل البلدية حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.