إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص نصب تذكاري في الدوار المقابل لمدخل فندق منتجع سليل الجهراء. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه بعد دراسة الموضوع نرى لا مانع لدينا بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اقامة نصب بمنطقة الجهراء شريطة الالتزام بما يلي:

٭ التقيد بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات.

٭ الالتزام بصيانة النصب بصورة دورية.

٭ الالتزام بازالة النصب اذا طلبت البلدية ذلك او اي من وزارات الخدمات دون المطالبة بأي تعويضات.

٭ ان تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفقة نقل اي خدمات نتيجة انشاء النصب.

٭ الالتزام بالشروط والاجراءات المقررة وفقا لقرار المجلس البلدي «م ب/ م ق 12/931/15/2007» المتخذ بتاريخ 25/6/2007 بشأن الشروط والاجراءات الخاصة بإقامة الانصبة التذكارية بالساحات العامة والميادين.

٭ ان يتم تنفيذ النصب خلال سنتين من تاريخ صدور القرار والا اعتبر لاغيا.