إعداد: بداح العنزي

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استمرارا للحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية تحت شعار #صحتك _ أمانة نفذت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عدة جولات على الجمعيات التعاونية والمحلات والمصانع والتي أسفرت عن تحرير 19 مخالفه وإتلاف 416 كجم من المواد الغذائية غيرالصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية.

وفي هذا السياق قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية ضيدان العدواني إن الجولات أسفرت عن تحرير 19 محضر مخالفة اشتملت على تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وتخزين مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة.

واضاف العدواني أنه تم تحرير إقرارات إتلاف 416 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وغيرالمطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية.

واكد ان الحملات التفتيشية التي تم تنفيذيها تعد مكملة للجولات اليومية التفقدية التي ينفذها مفتشو الإدارة لتفعيل الدور الرقابي بشكل مكثف للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.