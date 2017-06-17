إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية أن الإحصائية الصادرة من إدارة شؤون الجنائز كشفت عن أن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر مايو الماضي 547 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 102 جثمان إلى خارج البلاد.

وأشار التقرير الى أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 299 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 85 جثمانا، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 59 وتجهيز وتسفير 14 جثمان.

وذكر التقرير أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء بلغ 44 متوفى، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 136متوفى وتجهيز وتسفير 3 جثامين.

وبين التقرير أن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 9 متوفين، فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 158 تصريحا وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 73 استعلاما، إلى جانب تحصيل 540 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياريا لـ 18 متوفى.