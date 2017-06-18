إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها غدا الاثنين برئاسة د. منصور الخرينج اقتراحا بإضافة نشاط تجارة عامة ومقاولات للائحة المباني في المناطق الحرفية ويتضمن جدول الأعمال المعاملات التالية:
٭ طلب تعديل حدود الشارع المتعارض مع الحديقة الكائنة بمنطقة الفردوس قطعة أرض رقم 9.
٭ الاقتراح المقدم من العضو احمد البغيلي، بشأن اضافة نشاط تجارة عامة ونشاط مقاولات عامة للمباني للائحة في المناطق الحرفية.
٭ الاقتراح المقدم من العضو د.منصور الخرينج، بشأن ترخيص التجارة المنزلية، وذلك لدعم الشباب وجعلها مرخصة من قبل الدولة لسهولة السيطرة على ذلك وجعله قانونيا وحماية للمستهلكين.
٭ طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لإقامة محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة بمنطقة اشبيلية قطعة 3.
٭ الموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الإبرق ـ ضمن محافظة الجهراء.
٭ طلب وزارة التربية تخصيص موقع لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطعة رقم 8 بمنطقة الفروانية.
٭ طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح بمنطقة تيماء.
٭ الكتاب المقدم من نادي التضامن الرياضي بشأن تظلم لإعادة النظر في ضم المساحة المجاورة للنادي.
٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد ضمن منطقة جليب الشيوخ (الاستعمالات الحكومية).
٭ طلب كل من وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات مؤقتة لمديرية امن الجهراء بالقطعة 93 بمنطقة الجهراء.
٭ موقع جمعية الشرطة الاستهلاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء.
٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد (132 ك.ف) بعرض (5م) من مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر وبمحاذاة الطريق الدائري السادس وصولا لمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.
٭ تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/89/8/2013) الصادر بتاريخ 10/9/2013 والخاص بتخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية.
٭ استقطاع زاوية رؤية من موقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي.
٭ كتاب وزارة الأشغال بشأن (هـ ط/266) تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم (المرحلة الثانية).