إعداد: بداح العنزي

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كشف رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لائحة شروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة في جميع مناطق الكويت.

ووصف الموسى في تصريح صحافي لائحة أبراج الاتصالات بأنها تعتبر من اللوائح المهمة التي يسعى المجلس البلدي لإقرارها لما ستعود بالنفع على الدولة من خلال تحصيل إيرادات تدخل ضمن الخزينة العامة وكذلك لمستخدمي الهواتف النقالة لتحسين الخدمات التي يتمتعون بها عند تقوية شبكات الاتصالات.

وقال الموسى انه تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع إلى المسؤولين في هيئة الاتصالات لمناقشة اللائحة وملاحظاتهم عليها إضافة إلى الجهات المعنية من اجل سرعة إقرارها، مشيرا إلى أن إدارة الفتوى والتشريع كانت قد اطلعت على اللائحة وأقرتها بعد أن وضعت ملاحظاتها عليها.

وأكد أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي حريصون ويعملون دائما على سرعة إقرار اللوائح التي تهم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على ارض الكويت لما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا إلى أن ثورة الاتصالات متسارعة ويتوجب مواكبتها من خلال إقرار هذه اللائحة التي ستسهم في عمل نقلة نوعية بالتكنولوجيا الحديثة للاتصالات.

وأوضح الموسى أن اللائحة تحتوي على اشتراطات الأبراج الثابتة وغير الثابتة وأنواعها، والاشتراطات الفنية للبرج، مشيرا إلى انه يسمح بإقامة أبراج بأشكال جمالية وذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام ضمن المناطق الحضرية.

وأعرب الموسى عن أمله بأن يتم إقرار لائحة أبراج الاتصالات قريبا حتى يضاف هذا الانجاز إلى الانجازات التي حققها الأعضاء خلال عضويتهم في السنوات السابقة.