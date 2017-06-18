إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على الأسواق الغذائية بالمحافظة والتي أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة وإتلاف كمية 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
وذلك ضمن مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار# صحتك_أمانة والتي تهدف إلى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات والأسواق.
وفي هذا السياق، صرح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة بأن الجولة جاءت بهدف فرض هيبة القانون، حيث تم تحرير 48 محضر مخالفة تنوعت ما بين فتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، كما تم إتلاف 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة اشتملت على الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك وتم غلق محلين لمخالفتهما قوانين وأنظمة البلدية.
ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط 1844448 أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@