حملات دورية لرصد المخالفات والتأكد من تطبيق اللوائح

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن استمرار الحملات التفتيشية التي تنظمها بالتعاون مع إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفرق الطوارئ وإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات والتي تأتي في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #صحتك_ أمانة.

وأكدت العلاقات العامة في بيان صحافي لها أن هذه الحملات تأتي في سياق التأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع في مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات الغذائية والمطاعم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين وإزالة كل ما يشوه المنظر العام للمحافظة من إعلانات موضوعة بشكل عشوائي في الساحات والميادين، كاشفة أن الحملة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية برئاسة رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان على منطقة الرقعي والتي استمرت أكثر من ثلاث ساعات مساء الأحد الماضي أسفرت عن تحرير 25 مخالفة وذلك بعد الكشف على 30 محلا، لافتة إلى استمرارية الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي.

وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بالوكالة عباس الأسود ان الفريق بنوباته الثلاث يقوم بحملات دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة ويقوم بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 25 مخالفة تمثلت في تحرير 8 مخالفات تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وتحرير 8 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية وتحرير مخالفة إضافة مساحة فوق المساحة المرخصة له من قبل البلدية وتحرير 6 مخالفات نظافة عامة لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتحرير مخالفتي إقامة إعلان بترخيص منته.

وحذر الأسود المواطنين والمقيمين من إقامة أي إعلان يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب، لافتا إلى أن صاحب الإعلان والمعلن سواء كانت شركة إعلانية أو خطاط سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن أي إعلان غير مرخص سيزال فورا وبدون سابق إنذار.