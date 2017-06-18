إعداد: بداح العنزي

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قدم العضو د.حسن كمال اقتراحا بترخيص مظلات للساحات المرخصة للمطاعم والمقاهي.

وقال د.كمال في اقتراحه: تقوم البلدية واستنادا الى اللوائح بترخيص ساحات خارجية لبعض المطاعم حسب النظم المتبعة، وحيث إن درجة الحرارة شديدة في فترة الصيف والساحات المرخصة بحاجة الى التظليل لتقديم الخدمة بالاضافة الى اعتبارات أخرى.

لذا أقترح:

السماح بترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم والمقاهي، وتعديل البنود الخاصة باللائحة إن تطلب الأمر، والتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة.

كما قدم د.كمال الاقتراح التالي: تعتبر منطقة المباركية من المناطق التجارية والسياحية والتراثية في الكويت وتقع في قلب العاصمة. وقد وافق المجلس البلدي الحالي على مشروع تطوير لمنطقة المباركية، وتقع ضمن منطقة المباركية عدة أسواق تجارية تمتد جغرافيا من أطراف حديقة البلدية الى تقاطع دروازة العبدالرزاق، ولا بد من تعريفها وتسميتها على المخططات.

لذا أقترح:

تحديد وتسمية المنطقة الواقعة بين تقاطع الدروازة وتقاطع حديقة البلدية والتي يقع ضمنها سوق المباركية وسوق السلاح وباقي الأسواق، باسم «أسواق المباركية»، وذلك بعد التنسيق وموافقة الجهات ذات العلاقة والاختصاص ولتسهيل عملية التخطيط والتنظيم المستقبلي في المنطقة.