إعداد: بداح العنزي [email protected] مخاطبة «البيئة» لدراسة المردود البيئي للموقع

أقرت البلدية تخصيص موقع بمساحة 1كم2 لإقامة موقع لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الأبرق ضمن محافظة الجهراء.

وتبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها اليوم التقرير الفني المتعلق بالموقع والمرسل من الجهاز التنفيذي تمهيدا لاتخاذ التوصية المناسبة. وتضمن كتاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي التالي: بالإشارة الى قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/118/10/2013 المتخذ بتاريخ 24/9/2013 بالموافقة على تخصيص موقع بمساحة 1كم2 ضمن محافظة الجهراء قريب من المنطقة الحدودية ـ شمال طريق الأبرق ـ ليكون موقعا لردم المخلفات الاسبستية، وذلك حسب الإحداثيات المبينة، على ان يتم تخصيص الموقع لصالح الهيئة العامة للصناعة. نود إفادتكم بما تم بشأن هذا القرار:

أولا: بتاريخ 21/11/2013 تم مخاطبة ادارة التنظيم وذلك لاتخاذ اللازم من قبلهم بشأن تثبيت الموقع المذكور اعلاه وتسليمه للهيئة العامة للصناعة وذلك حسب الاجراءات المتبعة لديهم بهذا الشأن.

ثانيا: بتاريخ 26/11/2013 تم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة وذلك لطلب اتخاذ اللازم من قبلهم بخصوص تنفيذ القرار المذكور اعلاه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

ثالثا: بتاريخ 20/1/2014 تم مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتحديد الجهة المختصة بالدولة التي تقوم بالاشراف وادارة مردم نفايات الاسبست، وبتاريخ 1/4/2014 تم احالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب رقم 3585 حيث تم طلب دراسة الموضوع والافادة بالرأي بهذا الشان وبتاريخ 31/5/2014 تم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع من قبل الامين العام لمجلس الوزراء بهذا الشان.

رابعا: بتاريخ 7/8/2014 تم مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم «2/132/2014» والمتضمن الافادة بالرأي الذي انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع وذلك باختصاص بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كل حسب مجال اختصاصه بالاشراف وادارة مردم نفايات الاسبست.

خامسا: بتاريخ 1/9/2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1121 المتخذ في اجتماعه رقم «38ـ2/2014» والمتضمن التالي: «الموافقة على الرأي الذي انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع، وذلك باختصاص بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كل حسب مجال اختصاصه بالاشراف وادارة مردم نفايات الاسبست».

سادسا: بتاريخ 13/5/2015 تم عقد اجتماع بخصوص الموقع في مقر بلدية الكويت ـ ادارة شؤون البيئة ـ وذلك بحضور ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة حيث جاء من ضمن توصيات الاجتماع ما يلي:

٭ مخاطبة المجلس البلدي لتعديل قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/ 118/10/2013» المتخذ في 24/9/2013 الذي خصص موقع ردم نفايات الاسبست للهيئة العامة للصناعة ليكون تحت ادارة البلدية بما يتطابق مع قرار مجلس الوزراء رقم 1121.

سابعا: تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بشأن طلب عرض موضوع الموقع على المجلس الاعلى للبيئة لابداء الرأي.

بتاريخ 8/6/2016 صدر كتاب الهيئة العامة للبيئة والمتضمن الافادة بتوصية المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه رقم «1/2016» المنعقد بتاريخ 10/4/2016 بالموافقة المبدئية على قيام بلدية الكويت بحصر انواع وكميات المخلفات الاسبستية المرتبطة بالدولة، والتنسيق بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت لتقديم دراسة المردود البيئي للموقع قبل الانشاء وعرضها على المجلس الاعلى للبيئة.

الرأي الفني

تعديل قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/ 118/10/2013» المتخذ بتاريخ 24/9/2013 ليصبح على النحو التالي: الموافقة على تخصيص موقع بمساحة 1كم2 ضمن محافظة الجهراء قريب من المنطقة الحدودية - شمال طريق الابرق - ليكون موقعا لردم المخلفات الاسبستية وذلك حسب الاحداثيات المبينة وتسليمه الى البلدية لادارته والاشراف عليه.