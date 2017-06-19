إعداد: بداح العنزي
[email protected]
كشفت إدارة العلاقات العامة في «البلدية» عن تحقيق العديد من الإنجازات لادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 718 معاملة وإصدار 240 شهادة أوصاف.
وقالت مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.ثامر المطيري: إن الإدارة قامت بإصدار وإنهاء 718 معاملة خلال شهر مايو، حيث اشتملت على إصدار 240 شهادة أوصاف، 12 استلام حدود، 61 إنهاء إشراف، 9 توكيلات مقاول، 71 إيصال تيار كهربائي، 6 تقوية تيار كهربائي، 35 تعهد إشراف مكتب هندسي، 6 تراخيص جديدة، وتجديد رخصة واحدة، 30 إنذارا، 11 شكوى، 15 تقريرا، 53 كشفا على محال تجارية، فيما بلغت الرسوم المحصلة للإدارة 13500 دينار.