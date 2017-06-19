أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال مايو الماضي من قبل النوبات الثلاثة أ، ب، ج والتي شملت التفتيش على المحلات والأسواق المركزية وإزالة إعلانات والعقارات المخالفة للائحة البناء والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 21 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وكشفت الإدارة عن تكثيف الحملات التفتيشية من قبل النوبات الثلاثة بالفريق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة الى ان الحملات التفتيشية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة بالإنابة أحمد أبورحمة ان مفتشي الفريق قاموا برفع وإزالة 481 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 39 مخالفة إعلان و71 مخالفة أغذية، وغلق 4 محلات إلى جانب توجيه 23 تعهدا بالالتزام بلوائح البلدية.

وأضاف أبورحمة ان الشكاوى التي تم التعامل معها من خلال الفريق بلغت 38 شكوى اشتملت على 30 شكوى هندسية و5 أغذية و3 شكاوى سكن عزاب إلى جانب إزالة بقالة.

ولفت إلى انه تم الكشف على 27 مطعما وقطع التيار الكهربائي عن منزل، كما تم توجيه 64 إنذارا داخل العقار وإزالة 53 تعديا على أملاك الدولة.