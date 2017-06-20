إعداد: بداح العنزي

[email protected]



نظمت إدارة العلاقات العامة في البلدية حملة نظافة شاملة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية لرفع وإزالة جميع المخلفات ورش الساحات وتبديل الحاويات ورفع الأنقاض المجهولة المصدر سواء كانت مخلفات زراعية أم منزلية بمناطق الفردوس، الأندلس، الرقعي، العارضية الصناعية، والطرقات السريعة بالمحافظة وقد جاءت هذه الحملة الميدانية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات تحت شعار «صحتك أمانة» لرفع مستوى النظافة والارتقاء بها في جميع مناطق المحافظة، وقد أسفرت الحملة عن رفع ونقل 570 م3 من المخلفات المجهولة المصدر.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج بأن الحملة تمت بمشاركة 50 عامل نظافة وعدد من الآليات تمثلت في 10 نسافات، 5 لوريات، 5 كناسات للشوارع الفرعية، جرافة، تنكر مياه، مشيرا إلى إنها أسفرت عن رفع ونقل 570 م3 من المخلفات المختلطة مجهولة المصدر من تلك المناطق.

وأكد الخرينج على تواصل الحملات الميدانية بكل المناطق التابعة للمحافظة وفقا للخطة التي وضعتها الإدارة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بها في جميع المناطق التابعة لها ومتابعة عمل شركات النظافة المبرمة عقودا مع البلدية للتأكد من التزامها بتطبيق البنود الواردة بتلك العقود.