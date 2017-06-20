تم تأجيل بحث الموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الابرق



إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برفض اضافة نشاط تجارة عامة ومقاولات في المناطق الحرفية باعتباره نشاطا حرفيا.

وقال رئيس اللجنة د.منصورالخرينج إنه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة افراح بمنطقة تيماء قطعة 2 بمساحة 1000م2 ومواقف سيارات بمساحة (3517.8م2) شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.



وذكر أنه تمت الموافقة على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لاقامة محطة تقوية ارسال واستقبال للوزارة بمنطقة اشبيلية قطعة 3، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد ضمن منطقة جليب الشيوخ (الاتصالات الحكومية).

وبين أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسار كبيلات ارضية جهد (132 ك.ف) بعرض 5م من مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر وبمحاذاة طريق الدائري السادس وصولا لمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.

واشار الى انه تمت الموافقة على تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي والمتعلقة بتخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية حيث تضمن الرأي الفني التالي:

أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/89/8/2013) الصادر بتاريخ 10/9/2013 والخاص بتخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية ليكون نصه كالآتي:

الموافقة على تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية بمساحة 16891م2 وبأبعاد 133م×127م ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية شريطة الالتزام بما يلي:

1- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها.

2- تقديم الدراسة المرورية المطلوبة.

3- توفير العدد الكافي لمواقف السيارات داخل حدود الموقع.

4- تطبيق نظام الأبنية الخضراء.

ثانيا: تخصيص مواقف سيارات سطحية عامة بمساحة 5015م2 وبأبعاد 59م×85م في الجهة الشرقية لموقع فرع بلدية محافظة الفروانية المشار اليه شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ.

وأضاف أنه تمت الموافقة على استقطاع زاوية رؤيا من موقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي، حيث تضمن الرأي الفني التالي:

لذلك لا مانع من الموافقة على استقطاع زوايا رؤية بمساحة 63.7م2 من موقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي ليتم تعديل المساحة من 6885م2 الى 6821.3م2 وذلك لدواعي تنظيم الطرق والسلامة العامة، وتفويض إدارة التنظيم العمراني بالتعديل في حال وجود دواع فنية.

وذكر انه تم تأجيل بحث الموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الابرق ضمن محافظة الجهراء وذلك لدعوة ادارة تنمية المشاريع وهيئة البيئة، كما تم رفض طلب وزارة التربية تخصيص موقع لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطعة 8 بمنطقة الفروانية، كما تم تأجيل بحث طلب وزارة الأشغال ووزارة الداخلية بشأن استحداث مواقف سيارات مؤقتة لمديرية أمن الجهراء قطعة 93 بمنطقة الجهراء، كما تم تأجيل طلب جمعية الشرطة الاستهلاكية موقعا ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بمنطقة الجهراء.