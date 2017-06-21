بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن (217) معاملة واستخراج عدد (75) شهادة نظافة سكن خاص .
وقالت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري إن الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ اجماليها (217) معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على عدد (66) ترخيص سكن خاص جديد وتجديد (3)،
عدد (66) تسلم كفالة سكن خاص، عدد (30) إفراج كفالة سكن خاص، وتسلم عدد (10) كفالات سكن استثماري، عدد (5) تراخيص سلامة حكومي تجديد،
اصدار عدد (5) تراخيص سلامة استثماري جديدة، وعدد (5) تراخيص تشوين سكن خاص جديد، وعدد (3) تراخيص تشوين حرفي جديد، عدد (5) تراخيص تشوين استثماري جديد، وعدد (5) تراخيص تشوين حكومي تجديد، وعدد (3) تراخيص سلامة حرفي جديد، عدد (4) إفراج عن كفالة سكن
استثماري، وتسلم (6) كفالات صناعي، وأمر عمل طرق واحد تجديد، وعدد (75) شهادات نظافة سكن خاص، وعدد
(5) شهادات نظافة سكن استثماري، وشهادة نظافة سكن صناعي، وشهادة نظافة سكن تجاري، وعدد (4) تقارير فني سكن خاص، وعدد (7) تنبيهات استثماري، وعدد (35) تنبيها لسكن خاص، وعدد (3) مخالفات، وعدد (9) شكاوى، وعدد (2) حوادث سكن استثماري، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها (1217) د.ك.