بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن (‪217‬) معاملة واستخراج عدد (‪75‬) شهادة نظافة سكن خاص‪ .

وقالت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري إن الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ اجماليها (‪217‬) معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على عدد (‪66‬) ترخيص سكن خاص جديد وتجديد ‪(3)‬،

عدد (‪66‬) تسلم كفالة سكن خاص، عدد (‪30‬) إفراج كفالة سكن خاص، وتسلم عدد ‪(10)‬ كفالات سكن استثماري، عدد (‪5‬) تراخيص سلامة حكومي تجديد،

اصدار عدد (‪5‬) تراخيص سلامة استثماري جديدة، وعدد (‪5‬) تراخيص تشوين سكن خاص جديد، وعدد (‪3‬) تراخيص تشوين حرفي جديد، عدد (‪5‬) تراخيص تشوين استثماري جديد، وعدد (‪5‬) تراخيص تشوين حكومي تجديد، وعدد (‪3‬) تراخيص سلامة حرفي جديد، عدد (‪4‬) إفراج عن كفالة سكن

استثماري، وتسلم (‪6‬) كفالات صناعي، وأمر عمل طرق واحد تجديد، وعدد (‪75‬) شهادات نظافة سكن خاص، وعدد

(‪5‬) شهادات نظافة سكن استثماري، وشهادة نظافة سكن صناعي، وشهادة نظافة سكن تجاري، وعدد (‪4‬) تقارير فني سكن خاص، وعدد (‪7‬) تنبيهات استثماري، وعدد (‪35‬) تنبيها لسكن خاص، وعدد (‪3‬) مخالفات، وعدد (‪9‬) شكاوى، وعدد (‪2‬) حوادث سكن استثماري، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها (‪1217‬) د.ك.