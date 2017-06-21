بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة «ب» التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات شملت ازالة الاعلانات والكشف على المحلات والمطاعم وانظمة السلامة، وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_امانة» والتي تهدف الى جهوزية الاجهزة الرقابية قبل وخلال شهر رمضان.

واسفرت تلك الجولات عن ازالة 144 مخالفة من شوارع المحافظة بالاضافة الى جولة في اسواق القرين، وتم تحرير مخالفتين اشتملت على محضر اقامة اعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص البلدية، محضر اقامة اعلان على واجهة زجاجية اكثر من نسبة 50%، الى جانب توجيه 3 تنبيهات انظمة سلامة بمنطقة الفنيطيس.