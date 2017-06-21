بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل انجازات قسم إزالة المخالفات بالعاصمة خلال شهر مايو الماضي من التفتيش على «مخالفات البناء- المحلات والمطاعم- النظافة العامة - الاعلانات - التعديات على أملاك الدولة - تحصيل الرسوم» حيث اسفرت الحملات عن ارسال 547 مخالفة للإدارة القانونية وتحصيل رسوم أومر صلح لمخالفات تم تحريرها من قبل مفتشي القسم بلغ اجماليها 6905 دنانير.

من جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة م. عبدالله جابر أنه على غرار القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 تم توجيه عدد 38 إنذارا لعقارات مخالفة، إلى جانب اعطاء عدد 6 تعهدات، بالإضافة إلى تحرير 21 مخالفات بناء.

وأكد ان المفتشين قاموا بتحرير عدد 106 مخالفات اغذية وتوجيه عدد 19 إنذارا إلى جانب تحرير مخالفة للقانون 9 لسنة 1987

وأشار إلى أنه تم تحرير عدد 334 مخالفة اعلان إلى جانب رفع وإزالة عدد 20 اعلانا مخالفة وتوجيه عدد 36 انذارا، مشيرا الى ان تمت ازالة عدد 6 تعديات على أملاك الدولة.

وأضاف م.جابر قائلا انه تم تحصيل رسوم بلغ اجماليها 6905 دنانير، إلى جانب غلق عدد 14 محلا واصدار عدد 9 قرارات أوامر الفتح الدائم، فيما بلغ اجمالي عدد المخالفات التي تم تحويلها إلى الإدارة القانونية 547 مخالفة.

كما ناشد جابر المواطنين والمقيمين الالتزام بنظم ولوائح بلدية الكويت تفاديا للوقوع تحت المساءلة القانونية، كما دعا ملاك العقارات تحت الانشاء أو عند الاضافة أو التعديل لتقديم الرخص والمخططات المعتمدة من قبل البلدية في الموقع وذلك لطلبها من قبل المفتشين المختصين عند القيام بأعمالهم.