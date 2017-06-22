إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات ميدانية لرفع الإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين بالمحافظة وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك-أمانة» والتي تهدف الى تكثيف الحملات التفتيشية لرفع الإعلانات من الشوارع والميادين قبل وأثناء رمضان.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة نصار بن لامي ان الحملة التي نفذها المفتشون قد اسفرت عن رفع عدد 356 إعلانا مختلف الأحجام من الشوارع والميادين، لافتا الى ان الحملات ستكون مستمرة وستكثف خلال الايام المقبلة من قبل مراقبة الاغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات لرصد اي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور قبل عيد الفطر المبارك.