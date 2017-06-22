إعداد: بداح العنزي

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أجلت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس، برئاسة م.علي الموسى بحث لائحة إقامة ابراج الاتصالات الى الاجتماع المقبل.

وقال م.الموسى في تصريح صحافي إن غياب ممثلي هيئة الاتصالات لأخذ رأيهم بالتعديلات المقترحة كان أحد أسباب عدم إقرار اللائحة.

ولفت الى أن هناك بعض الكيانات تغيرت وهناك تعديلات مقترحة جديدة لبعض الأعضاء كان يفترض نقاشها بوجود المعنيين، مؤكدا ان الرئيس وأعضاء المجلس مع إنجاز اللائحة بصفة مستعجلة لتنظيم عمل أبراج الاتصالات والتي ستعود بالنفع العام على الجميع، متوقعا استكمال بحث اللائحة، خلال الاجتماع المقبل بعد العيد لاتخاذ القرار المناسب.