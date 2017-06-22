إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن إنجازات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي والتي قامت بإزالة 6130 إعلانا مخالفا خلال شهر مايو الماضي.

وفي هذا الصدد، بين مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي أن الإدارة قد قامت بإنجاز عدد 182 معاملة تنوعت ما بين إصدار 30 رخصة وتجديد 44 واشتملت ترخيص طاولات وكراسي وشواية وثلاجة لمطعم ومقهى ومعارض ألعاب وبنشر وكهرباء سيارات خارج المحل، إلى جانب استخراج 28 أمر صلح لسيارات مهملة ومعروضة للبيع، و28 شهادة لمن يهمه الأمر تنفيذ بوجود سيارة داخل الحجز.

وأضاف الجلاوي أن مراقبتي النظافة وإشغالات الطرق قد قاموا برفع 116470م2 من النفايات، لافتا إلى وضع 777 ملصق على سيارات مهملة ومعروضة للبيع ورفع 102 سيارة.