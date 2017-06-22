إعداد: بداح العنزي

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اعترض وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية م.محمد الجبري على قرارين للمجلس البلدي، وقال الجبري في كتاب المصادقة الموجه لرئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم «3/2017» لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 29/5/2017 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارين التاليين فإننا نعترض عليهما.

1- الشق التالي نصه الصادر بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به من البند رقم 1 من القرار رقم «م ب/ م ق 3/157/03/2017» صفحة 67.

ان القرار لم يتضمن مدة معينة لتنفيذ المشروع وبالتالي يستطيع ان يتقدم أصحاب العلاقة بأي وقت بطلب اصدار تراخيص البناء الخاصة به وقد يكون تقديم هذا الطلب في وقت تم فيه تعديل لوائح البناء وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وبالتالي تنطبق بشأنه لوائح البناء السارية المفعول وقت تقديم الطلب وليس لائحة البناء المعمول بها حاليا، خصوصا اذا ما نظرنا الى حكم المادتين «21 بند 1/ أ» من القانون 33 لسنة 2016 التي تلزم صاحب العقار التجاري والاستثماري توفير كامل العدد المطلوب من مواقف السيارات ضمن حدود العقار وهذا الحكم يختلف عن النظام المعمول به بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2006 الخاص بتنظيم لائحة البناء جدول رقم 5 المتعلق بتنظيم المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت.

2 - القرار رقم «م ب/ ل ك 2/158/03/2017» بشأن الموافقة على الشكوى المقدمة من صاحب العلاقة تعديل توسعة الممر النافذ بين حدود الحديقة والقسائم ارقام «213، 2014، 2015، 2016، 2017» على ان تكون توسعة الممر من 10 أمتار الى 22.5 مترا.

بناء على ما جاء بكتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم «هـ ز/ 72/022122» المؤرخ 18/11/2014 المتضمن رفض الطلب والمشار اليه بكتاب مدير عام البلدية.