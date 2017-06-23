أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها «#صحتك_أمانة» والتي تستهدف صحة سلامة المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل تناولها للمستهلكين إلى جانب قياس مدى تطبيق المحلات للقوانين واللوائح التي شرعتها البلدية، مبينة قيام فريق الطوارئ ومراقبة الأغذية والأسواق التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحملة ميدانية على المحلات والحلويات وصالونات الحلاقة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 63 مخالفة.
في هذا الصدد، نفذت مراقبة الأغذية والأسواق حملة تفتيشية شملت مناطق السالمية وحولي وتضمنت إتلاف 11 كغم من المواد الغذائية.