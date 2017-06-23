أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها «#صحتك_أمانة» والتي تستهدف صحة سلامة المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل تناولها للمستهلكين إلى جانب قياس مدى تطبيق المحلات للقوانين واللوائح التي شرعتها البلدية، مبينة قيام فريق الطوارئ ومراقبة الأغذية والأسواق التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحملة ميدانية على المحلات والحلويات وصالونات الحلاقة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 63 مخالفة.

في هذا الصدد، نفذت مراقبة الأغذية والأسواق حملة تفتيشية شملت مناطق السالمية وحولي والتي اسفرت عن تحرير عدد 57 مخالفة اشتملت على تشغيل عامل من دون شهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منته، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بالنظافة العامة، فتح محل من دون ترخيص، وإتلاف 11 كغم من المواد الغذائية.

بدوره، نفذ فريق الطوارئ بأنة بجولة تفتيشية في منطقة السالمية وتم تحرير عدد 6 مخالفات اشتملت على المبيت داخل المحل، عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية منتهية، مزاولة العمل بالمحل قبل الحصول على شهادة صحية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.