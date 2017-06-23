كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الاحمدي بجولة تفتيشية ضمن حملة #صحتك - امانة على منطقة المهبولة والتي قد اسفرت عن غلق مخزن مخالف لقوانين وانظمة البلدية وتحرير 3 مخالفات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م. فهد الشتيلي انه بعد رصد المخزن من قبل قسم ازالة المخالفات بالاحمدي تم اغلاقه غلقا اداريا، حيث تم تحرير ثلاث مخالفات تنوعت ما بين فتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وحفظ اغذية في ظروف غير صحية ونقل مواد غذائية في وسيلة نقل غير مرخصة وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار #صحتك - امانة والتي تهدف الى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلديات بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات واسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم.

كما دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (1844448) او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@