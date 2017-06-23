كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن رفع عدد 42 سيارة مهملة وعدد (62) مخالفة من المخلفات السائلة.

وقال مدير النظافة العامة وإشغالات الطرق ملفي الحوالي إن الإدارة قامت برفع عدد (42) سيارة مهملة، ورفع عدد (1000) سيارة معروضة للبيع، إلى جانب وضع (464) ملصقا، والإفراج عن (16) سيارة من موقع الحجز، وعدد (2) سكراب بالإضافة إلى رفع عدد (1395) دربا من المخلفات العضوية، وعدد (12) مخالفة تم الصلح بالنظافة العامة، وتم إرسال إلى الإدارة القانونية عدد (9) مخالفات، وواحدة لم يتم البتّ بها، وعدد (21812) م 3 من السكراب والأشجار، عدد (23712) م 3 من النفايات الإنشائية والأنقاض، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها (34) مخالفة اشتملت على عدد (13) مخالفة باعة متجولين وقانون 9 / 87 إشغالات طرق مخالفة واحدة، وعدد (19) مخالفة نظافة عامة، وعدد (62) مخالفة من المخلفات السائلة، وعدد (5) تراخيص تجديد مطعم، وترخيص جديد لمكتب بيع وشراء السيارات وتجديد واحد، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها (4015) د.ك اشتملت على (1010) د.ك رسوم مخالفات، ورسوم (3005) د.ك.