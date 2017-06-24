الحملة استهدفت الجمعيات التي تم توثيق مخالفتها عن طريق حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي

إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن استمرار حملتها الإعلامية #صحتك_أمانة والتي تهدف إلى صحة وسلامة المادة الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل تداولها للمستهلكين إلى جانب قياس مدى تطبيق المحلات للقوانين واللوائح التي شرعتها البلدية.

بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع أن الفريق قام بحملة في محافظة حولي استهدفت الجمعيات التي تم توثيق مخالفتها عن طريق حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي (kuwmun@).

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إتلاف 18 طنا من المواد الغذائية المتنوعة إلى جانب تحرير 4 مخالفات اشتملت على عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، وتداول المواد الغذائية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية، وحفظ الأغذية في ظروف غير صحية، وتداول مواد غذائية تالفة، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام عيد الفطر وبعده.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالتواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل (kuwmun@) الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة والذي سيتم خلاله اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

وشارك بالحملة كل من مدير فرع بلدية محافظة حولي بالوكالة م.جاسم الخضر ومدير إدارة النظافة بالوكالة م.بدر العتيبي ورئيس فريق الطوارئ رياض الربيع وعلي السالم وسلمان إبراهيم وعبدالخالق عبدالقدوس وإسحاق الصراف.