إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن الاحصائية الشهرية لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر مايو الماضي والتي جاءت بإزالة 1430 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي سعد الشيبة، أن احصائية مراقبة الأغذية والأسواق جاءت بعدد 730 محلا تم التفتيش عليها، و317 محضر مخالفة، وإصدار 4 شهادات تصدير، كما تم إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بزنة 6500 كغم تنوعت ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه.

وأضاف أن احصائية مراقبة المحلات والإعلانات جاءت بـ 670 محلا تم الكشف عليها، و298 مخالفات تم تحريرها، و1430 إعلانا تمت إزالتها، و7 شكاوى تم استقبالها.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط (184448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun