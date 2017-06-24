إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لقسم إزالة المخالفات لفرع بلدية حولي حيث قام بتحرير 97 مخالفة وتعهدا.

وفي هذا الصدد، بين رئيس قسم إزالة المخالفات م.عايد القحطاني ان عدد المحلات التي تم الكشف عليها خلال شهر مايو الماضي قد بلغ 107 محلات، وأسفرت الحملة عن تحرير 48 مخالفة و49 تعهدا، مبينا أن إجمالي عدد المخالفات التي تم الصلح بها مخالفتان.

ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي بعدم التردد في التواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun والذي يعمل على مدار اليوم.