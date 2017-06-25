كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر مايو، حيث تم إتلاف 10 أطنان مواد غذائية.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري ان إحصائية الإدارة لشهر مايو لمراقبتي (الأغذية والأسواق - المحلات والإعلانات) شملت إتلاف 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والكشف على 324 محلا، ورفع وإزالة 535 إعلانا من الشوارع والميادين، وتحرير 251 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبر وزارة الصحة 288 عينة، وتم الكشف على 1887 سيارة لبرادات الخضار والفواكه، وكذلك الكشف علي 33966 طنا من الفاكهة والخضار.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.