أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن العديد من الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 139006م2 من الأنقاض وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 47572.693 دينارا.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي أن الحملات التفتيشية خلال شهر مايو الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والتي تسببت في تشويه المنظر العام للمنطقة إلى جانب رفع الأنقاض من الشوارع والساحات، لافتا إلى أن الحملات شملت مختلف المناطق بالمحافظة بهدف رفع مستوى النظافة العامة والتي أسفرت عن رفع 153 سيارة مهملة إلى جانب وضع 2941 ملصقا والإفراج عن 106 سيارات من موقع الحجز وتوجيه 768 إنذارا وتحرير 693 تعهدا، بالإضافة إلى رفع 139006م2 من المخلفات اشتملت على 40014م2 نقل نفايات، و46056م2 نفايات البلدية، و51946م2 النفايات الإنشائية، و990م2 تنكر مجاري وعمال تسليك، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم الصلح فيها 98 مخالفة و 114 مخالفة تم إرسالها للإدارة القانونية، والتي لم يتم البت فيها بلغت 66 مخالفة إلى جانب إصدار 29 ترخيصا جديدا وتجديد 37 ترخيصا، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 47572.784 دينارا اشتملت على 9236.384 د.ك رسوم مخالفات ورسوم تأمين 3500 دينار.