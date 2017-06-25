أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي بإزالة 635 إعلانا مخالفا وعدد 260 مخالفة خلال شهر مايو الماضي.

وفي هذا الصدد، بين مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي أن مراقبة المحلات والإعلانات قامت بإزالة عدد 635 إعلانا مخالفا، إلى جانب التفتيش على 575 محلا وخلاله تم تحرير 53 مخالفة تضمنت العمل دون ترخيص إعلان والعمل بترخيص إعلان منته وعدم وضع الإعلان في مكان بارز، مشيرا إلى ان عدد المخالفات التي تم الصلح فيها بشهر مايو قد بلغ 15 مخالفة والمخالفات التي لم يتم الصلح فيها قد بلغ عددها 38.

وأضاف العتيبي أن مراقبة الأغذية والأسواق قد قامت بالكشف على 250 محلا وأسفرت عن تحرير 207 مخالفات أغذية وتحرير 6 تعهدات، إلى جانب إرسال 35 عينة غذائية إلى مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.