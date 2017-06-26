إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن إتلاف 3 أطنان و‪191‬ كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير‪163 ‬ محضر مخالفة، وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري بأن الفريق قام برفع ‪2475‬ إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه ‪74‬ إنذار تعد على أملاك الدولة، إضافة الى مصادرة وإتلاف‪ 3 ‬أطنان و‪191‬ كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد ‪ 18 ‬ مخالفة تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الانسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وعدد ‪29‬ عدم تجديد رخصة صحية، وعدد ‪6‬ مخالفات تعديل في وضع المخطط قبل الحصول على موافقة البلدية وإقامة كبائن غير مطابقة للشروط، و ‪13‬ اقامة اعلان تعريفي وعدم التقيد بالزي الرسمي، و‪19‬ محضرا وإنذارات سلامة، واغلاق محلين، وبلغ اجمالي المخالفات التي حررت ‪163‬ مخالفة، اشتملت على ‪12‬ مخالفة تشغيل عمال من دون الحصول على شهادة صحية، ‪12‬ مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وعدد ‪10‬ مخالفات فتح محل من دون ترخيص وإضافة إعلان من دون ترخيص، ‪31‬ مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان، وبلغ عدد محاضر البناء ‪13 ‬، وبلغ عدد الملصقات ‪8‬، وعدد تعهدات النظافة ‪9‬، وعدد ‪13‬ إقرار إتلاف، وعدد ‪3‬ مخالفات لقانون نظافة 9/87، وعدد ‪33‬ تعهد اغذية وسحب عينات غذائية وفحصها، ‪6‬ مخالفات لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاه على الخط الساخن ‪54‬ شكوى.