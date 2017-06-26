إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن إتلاف 3 أطنان و191 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير163 محضر مخالفة، وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري بأن الفريق قام برفع 2475 إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه 74 إنذار تعد على أملاك الدولة، إضافة الى مصادرة وإتلاف 3 أطنان و191 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد 18 مخالفة تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الانسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وعدد 29 عدم تجديد رخصة صحية، وعدد 6 مخالفات تعديل في وضع المخطط قبل الحصول على موافقة البلدية وإقامة كبائن غير مطابقة للشروط، و 13 اقامة اعلان تعريفي وعدم التقيد بالزي الرسمي، و19 محضرا وإنذارات سلامة، واغلاق محلين، وبلغ اجمالي المخالفات التي حررت 163 مخالفة، اشتملت على 12 مخالفة تشغيل عمال من دون الحصول على شهادة صحية، 12 مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وعدد 10 مخالفات فتح محل من دون ترخيص وإضافة إعلان من دون ترخيص، 31 مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان، وبلغ عدد محاضر البناء 13 ، وبلغ عدد الملصقات 8، وعدد تعهدات النظافة 9، وعدد 13 إقرار إتلاف، وعدد 3 مخالفات لقانون نظافة 9/87، وعدد 33 تعهد اغذية وسحب عينات غذائية وفحصها، 6 مخالفات لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاه على الخط الساخن 54 شكوى.