إعداد: بداح العنزي

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تواصل البلدية حملاتها التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات والتي تشمل محلات الأغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية.



وفي هذا السياق نفذت مراقبة الأغذية والأسواق التابعة بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة حملات تفتيشية على منطقة المحافظة شملت المخازن والملاحم والأسواق والجمعيات التعاونية خلال شهر مايو الماضي والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 12 طنا و665 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واغلاق 4 محلات إداريا.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة نصار بن لامي أن مراقبة الأغذية والأسواق قامت بمصادرة وإتلاف ما يقارب 12 طنا و665 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الكشف على 195 محلا وتحرير 65 مخالفة، فيما بلغ اجمالي العينات التي تم ارسالها لمختبرات وزارة الصحة 609 عينات وورد منها الصالح للاستهلاك الآدمي 554 عينة، فيما بلغ عدد العينات التي لم ترد 55 عينة، فيما بلغ اجمالي الشهادات التي تم تصديرها لدول مجلس التعاون 291 شهادة و 115 شهادة تصدير لخارج دول مجلس التعاون وطلب فحص عينة، طلب نتيجة مختبر إلى جانب تحصيل رسوم بلغ اجماليها 4280 دينارا بالإضافة إلى غلق عدد 4 محلات إداريا.