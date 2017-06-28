إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن الإحصائية الشهرية لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر مايو الماضي، حيث تم إنجاز 1220 معاملة.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي سيف العجمي بأن الإدارة خلال الشهر الماضي قامت بإنجاز 1220 معاملة اشتملت على 147 ترخيص سلامة، و9 رخص تشوين، و12 تجديد رخصة تشوين، و7 تصريح الطرق، و9 تجديد تصريح الطرق، و173 استلام كفالة مصرفية، و236 إفراج عن كفالة مصرفية، و97 تنبيهات، و9 مخالفات، و5 كتب أملاك دولة، و74 تقريرا ميدانيا، و173 كتاب إيصال تيار، و32 كتابا ومراسلات، و232 شهادة السلامة للمشاريع الإنشائية والسكن الخاص و5 هدم.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى إلى الاتصال على الخط (184448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.