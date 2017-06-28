إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي والتي أسفرت عن إصدار 57 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 214 إعلانا.

وقال مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف الشرهان إن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 434 ترخيصا برسوم بلغت 32990 دينارا، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 41 ترخيصا صحيا جديدا، وتجديد 35 ترخيصا صحيا، وإصدار 39 ترخيصا جديدا لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد 42 ترخيص مركبة نقل مواد غذائية، وترخيص 2 دراجة هوائية (آيس كريم) وتجديد 2، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 57 ترخيص إعلان جديدا وتجديد و214 إعلانا، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 6 تراخيص جديدة وتجديد 181 ترخيصا، و49 رخصة إعلانات محلات وتجديد 24 و2 رخصة إعلان مؤقت جديد وتجديد 2 وتجديد ترخيص إعلان الأسطح وتجديد 6 تراخيص مكتب دعاية وإعلان.