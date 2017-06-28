إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات تحت شعار#صحتك_أمانة، والتي تشمل تكثيف الحملات التفتيشية على الباعة الجائلين الذين يقومون بعرض بضائعهم بجوار الميادين والساحات العامة والطرقات وأمام المساجد.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق سعد الخرينج أن الإدارة رفعت حالة الاستنفار خلال العيد من تكثيف عمليات التفتيش على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بجميع مناطق المحافظة، مؤكدا أن قسم الباعة الجائلين التابع لمراقبة إشغالات الطرق بالإدارة نفذ عدة حملات ميدانية على الأسواق العشوائية والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 20 طنا من المواد الغذائية الى جانب مصادرة 18 دراجة نارية وعربتي ايس كريم تقوم بالبيع قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وإرسالها لموقع حجز البلدية بالإضافة الى تحرير 5 مخالفات باعة جائلين.